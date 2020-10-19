出貨增加下，日本9月出口率年減趨緩，加上美股大部分收紅，市場信心又再度回籠。日經225指數開漲逾百點後，便一路上攻大演噴出行情。大盤隨後更一度飆漲300點左右後，漲勢才稍加收斂。早盤暫收23672.6點，大漲261.97點，漲幅1.12%。東證一部指數早收1638.86點，大漲21.17點，漲幅1.31%。

其中，日本化工大廠東麗(Toray Industries)一度出現逾4.5%漲幅，同時，橫濱橡膠輪胎公司(Yokohama Rubber)也有4.25%漲幅。至於上周公布樂觀財測的迅銷(Fast Retailing)則出現獲利回吐賣壓，股價目前跌幅0.33%。

日本已連續22個月，出口數字都出現走跌劣勢；同時，這也是繼1987年7月以來，再度出現出口連續走弱最長一段時期，當時是連續23個月，出口數字都是疲弱不振。不過樂觀來說，今(19)日早上公布的9月出口年減率，卻是7個月以來首次下滑最少的一個月。出口年減率趨緩，市場也樂觀認為，新冠肺炎對經濟衝擊影響也在慢慢減少中。

(時報資訊)