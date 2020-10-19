上周似乎已經死去的後脫歐貿易談判，英國和歐盟官員將試圖在周一找尋生機，雙方都告知對方，必須在進程上進行根本性的改變。

英國首相在上周五表示，繼續談判已經沒有意義，是時候來準備一個無協議(no-deal)的脫歐。目前的過度協議將在今年12月31日到期。

然而英國執政黨資深部長哥夫(Michael Gove)在周日的語氣較為和緩，表示如果歐盟願意，協商的大門仍在。

歐盟首席談判官員巴尼爾(Michel Barnier)原定本周將赴倫敦與英國談判代表佛羅斯特(David Frost)進行對話，但巴尼爾發言人表示，可能改採以電話來討論未來談判的架構。待解決的議題包括競爭規則、漁業等。

英國的哥夫認為，歐盟浪費了一些已經取得進展的成果，因為他們不願意在法律條文的細節上加強討論。希望歐盟能改變立場；如果他們真的改變，英國不會說就不參與談判。當被媒體詢問歐盟代表巴尼爾是否該親赴倫敦，哥夫表示，球在歐盟那邊。

歐盟外交官員則認為，首相強生的舉動只不過是一種言詞表現，為最後一秒鐘達成讓步協議之前的一種瘋狂努力；歐盟領導人已經要求巴尼爾繼續談判。

在18日的周日，代表超過七百萬名工人的英國70餘個商業團體敦促政治人物回到談判桌上，要達成協議。

另英國本周將發起一項活動，要求商業加速準備無協議脫歐。然哥夫對此表示，只剩75天，企業已經沒時間了。

(時報資訊)