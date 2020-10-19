佳世達(2352)集團為智慧解決方案領導業者，針對客戶需求，可提供高度軟硬整合的服務，結合資訊技術(IT)、通訊技術(CT)、營運技術(OT)能力，協助客戶從數位化、自動化到智慧化，實踐數位轉型、提升效率、營運成長。目前集團在台灣服務超過3萬家零售餐飲業者，在智慧零售市占率超過三成。

5G元年正式啟動，經濟部中小企業處為加速推動5G智慧應用落地發展，與基隆市市長林右昌、基隆在地112店家，舉辦「5G fun基隆 饗食零距離」活動。偕同佳世達科技、脈動心聯、中華電信、十三行等業者，透過現場的5G移動車、線上互動遊戲和社群網紅等，以有趣的高畫質內容引導不同用戶參與服務體驗，進而帶動基隆在地商業店家服務創新、消費成長。

佳世達此次5G智慧服務計畫在經濟部中小企業處的支持下，與資策會數位所、中華民國資訊軟體協會、及其他策略夥伴攜手合作，邀集在地店家登錄雲端管理平台，輔導數位化及增加線上接單機會，同時設計互動內容和遊戲，舉行共同行銷活動拉攏人氣。

佳世達透過服務鏈完善店家和民眾的5G互動體驗，期望將體驗人流有效轉換為消費金流，以5G傳輸提升智慧零售服務及行銷能力，助力推動在地店家的服務創新。

佳世達9月合併營收為197.26億元，較上月成長12.1%，較去年同期成長29.5%，連續第2個月創下歷史新高；累計今年前9月合併營收為1346億元，較去年同期成長8.6%。

(時報資訊)