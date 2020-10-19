我國駐斐濟代表處於本月8日晚間舉行國慶酒會，大陸駐斐濟大使館2名企圖闖入引爆肢體衝突。外交部今天表示強烈譴責，並向斐濟外交部表達對中國大使館最嚴正的抗議。考量中國駐外人員近來屢屢挑釁的戰狼外交作法，外交部已請駐處加強未來舉辦活動的維安作業。

外交部發言人歐江安指出，我國駐斐濟代表處於本（10）月8日晚間舉行國慶酒會，當晚中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖我國酒會會場並拍照蒐集出席的賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫。

她說，中方人員後來遭斐濟警方強制帶離現場，但反向警方誣賴謊稱是中方人員遭我方人員攻擊，企圖顛倒是非，混淆視聽。外交部對中國駐斐濟大使館人員嚴重違反法治與文明規範的行為，予以強烈譴責。

外交部已在第一時間慰問受傷的我國駐處人員，並請駐處立即向斐濟外交部及警政署提具人證及物證，釐清事實，以正視聽。

歐江安表示，此外，我方並即向斐濟外交部表達對中國大使館最嚴正的抗議。考量中國駐外人員近來屢屢挑釁的戰狼外交作法，外交部已請駐處與當地警方保持密切聯繫，加強未來舉辦活動的維安作業。

(中時 )