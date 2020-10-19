王箏不忍了，公開尪外遇。(圖／翻攝自微博)

大陸女歌手王箏以一首《我們都是好孩子》打開知名度，之後陸續推出《沒有人比我更愛你》、《越單純越幸福》等曲，讓她人氣不斷攀升，結婚多年育有孩子的她，今(19日)凌晨突發文公開老公外遇，雖然之後她將文章刪除，但已被網友截圖，掀起熱議。

王箏發文控訴老公出軌，「劇本都不敢這麼寫，可這就是人生，比編劇更殘忍的人生」，她坦言4年就抓包尪和小三裸聊，每次想離婚時，對方總有各種說詞，加上「我不信一個小姑娘會真的愛比自己爸爸都老的傢伙」，似乎也揭露兩人是年齡差距大的「父女戀」。

她也說到雖然老公再不堪，也是孩子們的父親，所以雖然證據攢了˙一堆，但她也沒公開過，她也無奈透露「一開始猜他們就像告訴我的一樣，幾個月關係，然後變成1年、2年、3年，真沒想到還有第4年。異地戀不容易，更何況是疫情期間的中美兩國。你們是真愛，我眼拙了。」

而如今她選擇說出來，是不想再繼續給彼此留餘地，「別難為你們再偷偷摸摸地過第5678910年…」最後還祝他們幸福。雖然事後刪除貼文，不過她將尪與小三視訊截圖，及相關出軌證據全PO上微博，都被網友截圖瘋傳，掀起不小討論。

(中時新聞網)