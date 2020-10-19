基隆市政府規劃「海派浪漫 24小時Non-Stop不斷電玩基隆」三種白天與夜晚示範遊程路線，開發整合在地元素要讓旅遊產業界看見基隆，這三條示範深度旅遊遊程也正式在電商平台KKDAY及MyTaiwanTour正式上架！

第一條路線「山海冒險，極限基隆探索隊一日遊」，亮點特色告訴您：

1.和平島欣賞潮汐日夜交織的奇岩雕塑

2.體驗海女生態，一同在潮間帶享受採集的樂趣

3.親手製作石花凍的創意料理

晨曦初綻，冒險旅程從一早壯觀美麗的和平島開始，沿著和平島欣賞潮汐日夜交織的奇岩雕塑，島上的海岸受到強烈海蝕及風化作用，造就了渾然天成的地形景緻，特殊的地形與生痕化石是研究環境變遷的重要依據，中午在和平島周邊享受基隆特色在地餐點。而這個遊程中最大的特色「體驗海女生態」，隨不同季節和氣溫變化生長的海藻，將潮間帶染上不同面貌，遊程中帶領遊客一起扮演海女，探訪潮間帶的秘密，隨後還有親子共同親自製作石花凍的創意料理活動。

海上日出。（玉龍捌號粉絲專頁提供）

和平島奇岩景觀。（和平島公園提供）

第二條路線「都會文青，夜訪海港人慢靈魂的私房景點」，特色包括：

1. 夜訪私房景點，見證基隆老歲月的回溯時空

2. 透過當地美食及文化，感受各時代創意在此座城市融合綻放

3. 產地直送的漁市中，品嚐鮮美豪氣的生魚片

4. 深夜人聲鼎沸的夜市及漁市，感受基隆不打烊的活力生氣

作為港都，基隆見證了民族熔爐的精彩，歷史痕跡著實在基隆紮下了根。早期孝二路是委託行集中地，旁邊的孝三路就是船員上、下船時覓食之處，從早到晚皆擁有各式各樣小吃可以選擇，美食、文化及新時代的創意再次於這座城市綻放，居酒屋與崁仔頂漁市串起基隆夜晚，成為城市夜的浪漫，在深夜的基隆轉個彎都是意想不到的體驗。遊程自晚間於基隆火車站集合，夜訪百年防空洞與委託行商圈，並於居酒屋享用晚餐，體驗海港夜晚喧嘩風情。接著探索老屋、走訪廟口夜市，凌晨深入崁仔頂漁市，大啖海鮮。

第三條路線「悠活基隆，漫漫基隆山海間」，特色包括：

1. 體驗不同於都會夜生活的另一番夜貓子樂趣

2. 夜釣白帶魚、海上觀賞日出

3. 清晨人煙上稀少之際，漫步基隆景點，感受無人打擾的寧靜。

基隆的海濱，由半島與砂岩構成每一段海灣與海岸的獨特風情，聽著浪花聲漫步於山海之間享受海風輕拂，享受基隆漫漫的生活步調，滿足大小朋友對海洋知識的渴望。乘著海浪跟著專業的船長，等待鮮美的海味一一上鉤，細嚼海洋帶給基隆的美妙滋味。遊程自凌晨出發，以壯遊的方式出海海釣白帶魚，並享受日出的寧靜。拂曉收穫滿滿後上岸，品嚐基隆特色早餐，並於晨間在基隆築港殉職者紀念碑、仙洞巖、佛手洞等景點漫步巡禮。

基隆市政府林右昌市長表示，基隆與中央攜手，讓民眾可以安心旅遊，基隆以文化、歷史與在地生活為核心價值，串聯地方亮點的深度體驗遊程，歡迎所有遊客透過旅遊來認識基隆，也歡迎更多旅行社可以來深度開發基隆，用旅遊愛上基隆這座港灣城市。在後疫情期間，是台灣提升自己的軟硬體能量最好的時候，台人出國一年花8000億，只要有一成留在台灣，對國旅就是一大活水，旅遊市場競爭對手是全世界，應把握機會給遊客留在台灣旅遊的理由。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯則說，除了這三條示範路線，也將邀請旅遊產業界共同踩線，朝深度旅遊體驗開發，吸引遊客走入在地巷弄，體驗在地人生活，提升我國旅遊品質。接下來還有許多活動，讓遊客不管甚麼時候來基隆，都可以玩得盡興。

這三條示範深度旅遊路線目前已經在KKDAY及MyTaiwanTour等電商平台上架。秋旅基隆以「海派浪漫：24 hours Non- Stop」的概念，將基隆分為白天「海派基隆」與夜晚「浪漫基隆」。海派基隆是基隆港口城市的澎湃氣魄，依山傍海的天然優勢造就壯遊者們帥氣出航的模樣；浪漫基隆是夜深人靜的都市小探險，豐富文化肌理隱藏在巷弄中，夜晚溫柔映照著都市製造的浪漫。串聯地方亮點，特色餐廳、風格店家，將成為深度旅遊基隆的專屬路線。

而基隆「海派浪漫」系列活動，從週六(17日)起到下週日(25日)，每晚6點半到10點，在正濱漁港上演「正濱浪漫夜光雕展演」，下個週末在和平島公園則有島嶼派對與產地餐桌等活動，基隆的日與夜將更好玩。

(中時 )