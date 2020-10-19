曾送出賓士與國產轎車的知名直播主林揚竣，又做出驚人之舉，在直播拍賣中，竟將一枚市價60萬元的鑽戒免費贈送給競標民眾，林揚竣表示，此舉是為慶賀十月國家慶典，並感謝廣大粉絲的長期支持，他平時就會一時心起將拍賣品免費贈送給參與競標的民眾，日後也會這麼做。

靠著一支手機與一個粉絲團起家的直播主林揚竣，曾因賣出市價高達600萬元麥拉倫超跑、200萬元百達翡麗名錶、將250萬保時捷拍賣所得，作為公益捐贈；並在去年生日趴時，一口氣送出賓士及國產轎車等豪舉，引發外界關注。

日前在一場0元起標的限時直播拍賣約中，林揚竣拿出一顆經GIA國際認證，重1.01克拉，並鑲有許多小碎鑽的戒指，公開拍賣，在參與網友的熱烈競標中，喊價由數萬元飆升到19萬元，並在23萬元間廝殺，林揚竣眼看拍賣時間將屆，認為這枚鑽戒已無法如預期標價售出，竟兩手一揮高喊「送你啦」，將這枚鑽戒免費贈送給喊價最高的台南賴先生。

據了解，這枚重1.01克拉，鑲有數十顆碎鑽的手戒，原市價80萬元，經林揚竣與廠商多次協商後，以拍賣售價60萬元為底價。

林揚竣表示，今年受到新冠肺炎病毒影響，許多珠寶商深受影響，大多在苦撐經營，他眼看民眾雖然競標熱烈，但喊價卻一直無法達到預期的水位，即使硬要賣出，廠商也是賠錢，乾脆自己買下來送給出價最高的民眾。

林揚竣並說，十月是國家的生日之月，送出這枚鑽戒就當是慶祝國家生日，順道感謝粉絲長期對他的支持，這麼做不只他開心，參與拍賣得到鑽戒的民眾也能拿到他得到的東西，同時廠商也沒虧本，這是三贏的局面。

其實這不是林揚竣一次贈送拍賣品給參與直播的民眾，從數千元到20多萬元都有，曾在一場拍賣勞力士名錶的活動中，一位民眾透過網路表示很喜歡這只手錶，但手頭現金不夠，林揚竣也是毫不猶豫的將市價20多萬元的勞力士錶送人。

獲得鑽戒的台南賴先生則表示，看到林揚竣將鑽戒送給他的當下，他一時反應不過來，直呼不可能，這不是真的，但當他從台南開車到位於台中的直播現場拿到鑽戒後，才如夢初醒的確認這一切是真的。

賴先生說，目前這枚鑽戒已送交給廠商修改戒圍，待改好後將展示給親朋好友，一同分享獲贈鑽戒的喜悅。

(中時新聞網)