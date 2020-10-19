43歲女星何妤玟今年4月宣布已在年初和邵天成離婚，8年婚姻正式畫下句點。恢復單身的她，與婚前曖昧對象嘻哈團體「麻吉」的前成員大隸重新聯絡，不但在節目上配對成功，兩人最近私會看街舞舞展，發展動態引起外界關注。

大隸除了有嘻哈饒舌歌手的身分，本身也很會畫畫，曾替何妤玟畫了一幅肖像素描，過去也幫許多知名歌手設計MV舞蹈。他18日晚間出席台北市信義區ATT 4 FUN的街舞舞魂年度舞展，帶上何妤玟一同出席，好交情不言而喻。

即便傳出緋聞，何妤玟與大隸仍不避嫌地雙雙坐在觀眾席，並大方同框合照。何妤玟簡單綁個馬尾，臉上幾乎看不到妝容，43歲的真實膚況相當不錯，氣色很好，她也轉發該則限時動態，寫道：「看舞展好開心。」

何妤玟日前在節目上坦承婚前與大隸走很近，對方就像大仁哥默默陪伴在身旁，兩人相識長達13年，離婚後才鼓起勇氣當眾表白，大隸也願意順其自然發展，不介意她離過婚、生過小孩，讓何妤玟感動到淚崩。至於目前兩人的關係，她沒把話說死，「他是我現階段最信得過朋友，在我心中有一定的位置。」

(中時新聞網)