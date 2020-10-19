雄獅集團自2017年跨足餐飲、於台北內湖成立首間「gonna共樂遊」後，決定於10月開設第一家新型態店「gonnaEXPRESS」，選擇全臺灣坪效最高的台北忠孝SOGO百貨，以專櫃型式進駐忠孝SOGOＢ1美食街，主打「好肉好菜、快速便利｣，並邀請到曾任職於文華東方酒店的法式廚師林庭佑設計創意料理。

2020年新冠疫情衝擊臺灣各產業，雄獅集團超前部屬制定了集團轉型策略，包括旗下餐飲事業「欣食旅｣今年初耗資千萬，於內湖總部成立中央廚房，提高半成品準備量，簡化門市工作及操作流程，加速餐點的供應流程。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，看到疫後餐飲型態的改變，加速成立新品牌「gonnaEXPRESS｣，鎖定客流量大的車站、捷運站、辦公大樓等都會型機能性商圈，主推外帶式店型。品牌展店策略將鎖定雙北、桃園、新竹、台中等都會區。「gonnaEXPRESS｣延續對餐飲品質的堅持，萃取最歡迎的品項、簡化工作流程，平均一分鐘製作完成餐點，也因應疫後大幅提高外送服務比例從15％到40％，另外、雄獅致力於集團人力整編，餐飲的服務同仁有8成是來自雄獅旅遊門市銷售業務轉調而來，過去販售旅遊商品，如今挽起衣袖服務客人，達到集團人力橫向發展的目標。

雄獅集團近年來已從旅遊產業轉型為生活休閒產業，並透過社群經營、打造美學共享場域等多元樣貌，自2017年投資餐飲事業「欣食旅｣，並成立品牌『gonna共樂遊』，目前包括內湖、仁愛、南港三家店，主打天然食材、美味均衡的地中海風格料理，在健康飲食越來越受到重視的趨勢下，廣受消費者認同與喜愛，自今年5月以來的累績營業額較去年逆勢成長30％，三家店的總營收一年可望突破1.2億。

欣食旅資深副總經理陳斯重表示，首家「gonnaEXPRESS｣以專櫃型式進駐台北東區指標性百貨忠孝SOGOＢ1美食街，10／1試營運，10／12盛大開幕，忠孝SOGO百貨數十年來一直穩居「全台百貨坪效王」，選擇忠孝SOGO做為進軍百貨商場，也象徵雄獅集團在餐飲事業發展上強烈的企圖心，gonnaEXPRESS忠孝SOGO店開幕後，gonna旗下四間店舖預期可為雄獅集團帶來一年1.5億的營收。

針對忠孝SOGO的商圈特性，上班族及女性顧客特別重視食材健康少負擔，gonna EXPRESS特別推出《自選好肉好菜》組合菜單，消費者可以自由選擇所需，包括一份好的蛋白質及三份在地小農好蔬菜，特色的在地食材加上異國料理方式，令人耳目一新。

針對商圈特性，顧客注重食材健康少負擔，gonnaEXPRESS推自選好肉好菜。（雄獅提供）

(中時 )