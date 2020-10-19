台灣地區水情吃緊，但不是下雨就好，也要下對地方。台南17日午後降雨，雨都不在集水區，對水庫進帳毫無幫助，曾文水庫目前蓄水率僅3成1，正面臨「保3危機」；僅翡翠水庫蓄水量重回6成。各國氣象單位預估周三（21日）起將有明顯水氣移入台灣，希望對紓解旱象有所幫助。

曾文水庫18日蓄水量來到31.3%，跟前一天相比少了0.47%，要是再不下雨，恐怕跌破30%大關；台南白河水庫蓄水量只剩29.2%、南投霧社水庫30%，都很不樂觀。

水利署副署長王藝峰表示，17日下午4點半及18日上午11點，水利署連續兩天在仁義潭和曾文水庫上空實施人工增雨，「為水庫解渴」。

主要是這波降雨集中在東北部、北部，供應大台北地區用水的翡翠水庫最補，蓄水量從月初不到5成，迅速回升至6成2；不過位在桃園的石門水庫卻分不到一杯羹，進帳有限，蓄水量剩4成3。

根據各國預報，周三起可能有颱風「共伴效應」發生，若帶來充沛水氣，對紓解旱象更有幫助。否則今年冬天，台灣缺水惡夢若成真，「勤洗手」等防疫措施，將面臨嚴重考驗。

(中時新聞網)