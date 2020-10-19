NEC集團宣布其臉部辨識技術再升級。NEC臉部辨識技術已被全球公認是最精準的技術，現在，NEC開發出新的臉部辨識引擎，即使辨識對象戴著口罩，該引擎也能提供超精準的辨識結果。

新型冠狀病毒肆虐全球，對人們的生活與經濟活動造成重大影響。為防止疫情擴散，各國政府紛紛鼓勵民眾戴口罩，因此戴口罩已逐漸成為新常態下的基本防疫措施。由於行動裝置、工作場所與各種設施已廣泛使用臉部辨識技術來識別個人身分，因此臉部辨識技術必須因應新常態而改變。NEC一直致力於開發可於戴口罩時進行人臉辨識的技術。NEC最新發布的臉部辨識引擎便是專為戴口罩的人臉所設計的。臉部辨識技術的運作方式是擷取臉部特徵，例如辨識對象眼睛、鼻子和嘴巴的位置、形狀與大小，再加以比對與辨識。NEC的新臉部辨識引擎則專注於擷取與分析未被口罩遮蔽的特徵點，例如眼睛及其周邊區域。

當引擎偵測到人臉戴著口罩，便會使用最合適的臉部辨識演算法來擷取與檢查臉部特徵。因此，即使人群中夾雜著戴口罩與未戴口罩的人臉，此引擎也能準確地驗證。 根據NEC的內部評估結果，此引擎具有極高的精準度。在進行一對一的身分驗證時，不論辨識對象配戴何種顏色與圖案的口罩，此引擎都能達到99.9％以上的準確率。

NEC也將開始銷售與此臉部辨識引擎兼容的產品，包括結合臉部辨識與多種影像分析功能的「NEC進階影像分析平台（Enhanced Video Analytics）」，以及將臉部辨識與其他生物特徵結合的「Bio-IDiom服務」提供多模態（multi-modal）生物辨識解決方案。這些產品與服務將成為NEC DX平台（NEC DX Platform）的功能之一。此平台集結了生物辨識、影像分析、人工智慧（AI）與安全技術，並提供完整的應用程式與網路服務。

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