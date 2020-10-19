新北市長侯友宜今（19日）出席市政行程再度強調，自己的初心就是不分黨派顏色、勇於任事。（葉書宏攝）

桃園市長鄭文燦日前專訪時提到，新北市長侯友宜政治意味沒那麼濃，對國民黨活動「很會躲！」對此，新北市長侯友宜今（19日）出席市政行程再度強調，自己的初心就是不分黨派顏色、勇於任事。

侯友宜今（19日）上午10時許出席新北市第48間公共托老中心開幕儀式，針對鄭文燦的言論，侯友宜表示，自己在公務體系41年，尤其早期擔任警察，在整個公務執法過程中不分黨派顏色、勇於任事，用勇於任事的態度精神，40年來就是如此，這是自己的初心，永遠不變，好好努力做事。

(中時 )