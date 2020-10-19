鄭文燦酸「很會躲」 侯友宜：不分黨派顏色、勇於任事 11:262020/10/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（19日）出席市政行程再度強調，自己的初心就是不分黨派顏色、勇於任事。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（19日）出席市政行程再度強調，自己的初心就是不分黨派顏色、勇於任事。（葉書宏攝） 桃園市長鄭文燦日前專訪時提到，新北市長侯友宜政治意味沒那麼濃，對國民黨活動「很會躲！」對此，新北市長侯友宜今（19日）出席市政行程再度強調，自己的初心就是不分黨派顏色、勇於任事。 侯友宜今（19日）上午10時許出席新北市第48間公共托老中心開幕儀式，針對鄭文燦的言論，侯友宜表示，自己在公務體系41年，尤其早期擔任警察，在整個公務執法過程中不分黨派顏色、勇於任事，用勇於任事的態度精神，40年來就是如此，這是自己的初心，永遠不變，好好努力做事。 (中時 ) #侯友宜 #自己 #市長 #顏色 #鄭文燦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北防災宣導漫活健行 侯友宜讚北海岸：「核你一起 安心遊新北」 12:582020/10/17 社會 水情嚴峻 桃園盤整備用水井 04:102020/10/18 地方新聞 慾女只愛吃四眼田雞 男炫耀文：心神合一的嘿咻 21:002020/10/18 社會 鄭文燦劍指2024 侯友宜：希望他有好的未來 11:432020/10/18 政治 林右昌喊「區域重畫」 侯友宜：尊重理解他的想法 15:292020/10/17 政治 公費流感疫苗搶打潮 侯友宜：中央確實配發不足 10:322020/10/18 生活 行政區重畫引議 林右昌籲理性思辨 04:092020/10/17 地方新聞 2024總統大選藍綠「這兩大咖」出戰 媒體人：幾成定局 18:532020/10/17 政治 鄭文燦酸很會躲 侯回守著初心 04:102020/10/19 政治要聞 核一乾式貯存廠水保修正2年未送 侯友宜籲台電盡速修正 12:042020/10/18 生活 政治熱門新聞 「後悔罷韓」成爆紅關鍵字？ 他看見韓國瑜王者再起的聲浪 - 政治 陳揮文當場電翻王浩宇 網笑翻：年輕人真沉不住氣 - 政治 中天聽證會竟討論「國家安全」 彭文正轟：極權國家 - 政治 韓粉大勝利！中選會證實：黃捷等4議員罷免案第一階段連署達標 - 政治 2024總統大選藍綠「這兩大咖」出戰 媒體人：幾成定局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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