苗栗市代表會主席邱炳光18日晚間因肺腺癌病逝，享壽65歲，地方人士與親友備感難過與不捨。

邱炳光的哥哥、前苗栗市長邱炳坤18日晚間透過臉書表示，邱炳光於下午6時45分於彰化市自宅逝世，感謝聞訊趕往見最後一面的苗栗市長邱鎮軍等各位親朋好友，「出殯告別日期未定，當再擇日告知諸位親朋好友」，並感謝各界對邱家的關心。

苗栗市長邱鎮軍也在接獲噩耗後，推掉所有行程，飛奔南下。邱鎮軍表示，苗栗市府會合作無間，在邱炳光幫助與支持下，市政依循民意順利開展，苗栗市的前進與改變，都是邱炳光對公所團隊無數次殷殷垂詢、指證鼓勵的功勞。

邱鎮軍難過表示，上任以來面對無數施政瓶頸與困難，但在邱炳光不辭辛勞的幫助下，步步突破，正當美好願景即將實現，老天卻將他帶離大家身邊，沉痛心情難以言宣。

邱炳光出身苗栗政治世家，父親邱源忠生前曾任市民代表會主席、苗栗市長，哥哥邱炳坤曾擔任縣議員、苗栗市長，邱炳光上屆以最高票當選市民代表，這屆再次連任成功，並獲市民代表支持，成為代表會主席。

(中時 )