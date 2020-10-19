步入後疫情時代，數位貿易成為企業對外交流與推廣產品的重要模式。外貿協會於10月21日在南港展覽1館舉辦2020年「台灣國際電子製造聯合展覽會」線上線下採購洽談會，集結來自美國、加拿大、澳洲、印度、日本、新加坡、土耳其、巴西、波蘭及中國大陸等逾20國、50位國際買主，透過線上媒合逾200場採購洽談會，強化台灣企業與國際廠商互動，並聚焦遠距及5G等商機。

貿協表示，由於疫情影響，居家辦公及遠距教學需求大增，全球資訊系統產品訂單上揚，加上供應鏈仍面臨斷鏈缺料挑戰。為協助臺灣業者搶攻此波採購商機，今年度採洽會邀集眾多重量級買主，如：土耳其的白色家電領導製造商Arcelik、知名消費電子製造商Vestel、電源及自動化面板製造商Anot、工業自動化系統整合商Ros Teknoloji，日本電子綜合貿易公司MAKOTO DENSHI，波蘭電子元件供應商Masters，巴西電腦大廠Positivo Tecnologia，印度工業控制與測試儀器廠商 Rishabh Instruments，俄羅斯專門製造發電廠、變電站設備和電力自動控制系統設備商OOO NPP EKRA等，皆參與聯合展覽的視訊採購洽談會，向台灣廠商採購主被動元件、電源系統、檢測儀器、連接器、光學模組、顯示器、雷射及印刷電路板組裝(PCBA)等產品與系統。

此外，5G商轉在即，帶動業者爭相布局AIoT應用，此次洽談會亦針對5G及智慧解決方案，邀請到澳洲IoT設備開發商Pioneer，俄羅斯貿易商SPEL及AuroraEvernet，法國電信公司AVENIR TELECOM，日本電子製造商KAGA ELECTRONICS，柬埔寨軟體及解決方案商UDAYA Technology Co. Ltd參與線上線下採購洽談會，採購感測元件、通訊模組、工業電腦、雲端伺服器、智慧電表、智慧穿戴、智慧居家及照護等產品。

同時，10月21日至23日登場的電子展及AIoT展，首度跨域整合，與「台灣電路板產業國際展」(TPCA Show)、「台北國際光電週」(OPTO Taiwan) 及「台灣國際雷射展」(Laser & Photonics Taiwan)，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式攜手登場，完整呈現台灣在資訊電子製造與技術研發的國際競爭力。

(時報資訊)