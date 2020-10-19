軸承廠—新日興(3376)及信錦(1582)分別受惠於蘋果新機訂單暢旺，以及健身器材螢幕軸承等新產品開始出貨，第4季業績看好，新日興預估，若客戶新機銷售不錯，第4季業績有機會維持高檔，信錦則表示，第4季業績可望優於第3季，業績可望一路好到明年，明年業績會比今年好。

蘋果新機陸續上市，新日興業績也快速攀升，9月合併營收爆衝至17.95億元，月增26.77%，年成長69.3%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為45.19億元，季增20%，年成長51.04%，為單季歷史新高，累計前3季合併營收為109.3億元，年成長38.66%；新日興表示，10月雖然因中秋節及十一長假工作天數較少，但目前客戶訂單看起來還不錯，第4季營運可望維持高檔。

信錦主要產品為Monitor、AIO及TV樞紐與底座，近幾年公司積極拓展新業務，去年以新台幣5.5億元取得鎂鋁壓鑄件廠—敬得科技，在原產品基礎上，公司將產品線陸續延伸健身及5G相關領域，挾技術優勢，拿下國內知名運動器材大廠健身器材360度移轉的螢幕軸承訂單，目前新產品已開始小量出貨，隨著360度螢幕在健身器材滲透率快速提升，以及居家健身趨勢成型下，信錦預估，明年此項產品出貨量將會放大，2022年可望見到明顯的業績貢獻，由於此項產品毛利率高，對信錦獲利蠻補的。

儘管第3季因客戶去化庫存，信錦單季合併營收為25.86億元，季減3.47%，但隨著客戶重啟拉貨，以及新產品開始出貨，信錦預估，第4季業績有機會優於第3季，全年每股盈餘有機會挑戰上市以來高點。

(時報資訊)