蘋果iPhone 12預購成績不錯，為蘋果PCB供應商第4季營運注入暖流，臻鼎-KY(4958)、華通(2313)及尖點(8021)等預估，第4季營運可望優於第3季，台光電(2383)及台虹(8039)第4季營運亦可望維持高檔，今天盤中股價連袂走高。

受到新冠肺炎疫情影響延後開賣上市的蘋果iPhone 12系列新機終於在上週亮相，由於蘋果首次推出5G新機，全球預購成績還不錯，為低迷已久的智慧型手機打了一劑強心針，法人報告普遍預估，蘋果iPhone第4季的產量約8000萬支，供應商的營運也因蘋果iPhone新機上市高峰延長至第4季。

隨著蘋果iPhone新機拉貨啟動，蘋果PCB供應商的業績自第3季開始快速攀升，其中台光電9月合併營收達26.14億元，月增1%，年成長13.09%，同步創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為74.72億元，季增18.6%，年成長7.13%，亦創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為196.83億元，年成長8.85%，在客戶訂單強勁下，台光電預估，第4季營運可望維持第3季水準。

玉晶光(3406)雖然9月合併營收較去年同月下滑，但第3季合併營收為52.01億元，季增68.37%，年增2.85%，創下單季歷史新高。

華通9月合併營收為61.5億元，月增8.85%，年增3.66%，創下單月歷史次高，累計第3季合併營收為168.76億元，季增25.74%，年成長3.57%，亦是單季歷史次高，累計前9月合併營收為423.88億元，年成長9.14%；華通表示，目前客戶拉貨正常，第4季有機會是今年營運的高峰，下半年業績會比上半年好。

臻鼎-KY自結9月合併營收為115.73億元，月增12.25%，為去年11月以來單月新高，累計第3季合併營收為320.75億元，季增21.08%，為今年以來單季新高，累計前9月合併營收為760.79億元，年減2.58%，臻鼎-KY表示，今年第4季將延續往年，可望是全年業績高峰。

受惠於5G及ABF等客戶訂單強勁，且車用及手機需求增加，尖點業績自第3季重回成長軌道，9月合併營收為2.74億元，月增3.4%，年成長5.16%，為今年單月新高，也是公司結束虧損轉投資事業後，連兩個月呈現年成長，累計第3季合併營收為7.99億元，季增8.26%，年成長2.3%，為今年單季新高，累計前9月合併營收為21.32億元，年減3.11%。尖點表示，5G、車用及手機客戶訂單狀況不錯，第4季業績可望比第3季好，下半年毛利率也會比上半年好。

台虹科技9月合併營業收入為9.6億元，較上月成長11.61%，較去年同期成長38.61%，其中電子材料事業營收為9.54億元，較上月成長13.12%，年成長41%，創下單月歷史新高紀錄；累計第3季合併營收為26.72億元，較上季成長30%，年成長22.95%，其中電子材料事業營收為26.29億元，較上季成長31.44%，較去年同期增加24.18%，主要是由於客戶拉貨力道強勁，使本季電子材料事業營收創歷史新高；台虹前9月合併營收約63.42億元，年成長12.76%；受惠於終端客戶新款智慧機推出與滲透率提高，台虹預估，第4季業績可望有不錯的表現。

(時報資訊)