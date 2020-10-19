台中市68歲吳姓老伯日前凌晨騎著電動輔助車迷路，在后里區大圳路與公安路口穿越馬路且逆向行駛，巡邏員警見狀上前了解。其中，副所長陳甲林想起吳男似曾相似，經聊天後確認身分，並協助他順利返家。

大甲警分局指出，后里分駐所副所長陳甲林、警員張叡营，5日凌晨執行0-2時巡邏勤務，獲報后里區大圳路與公安路口超商前有老伯忘記回家的路，駕駛電動輔助車穿越馬路且逆向行駛，警方隨即前往了解。

由於老伯忘了住處又未攜帶證件，非常緊張，員警在旁耐心安撫後，於探詢過程中，陳甲林無意間聽到老伯名字，隨即反問過去是否住成功路，並進一步確認老伯是否有位弟弟，原來老伯是陳甲林20多年前勤區內人口。吳姓老伯頓時恢復記憶般暢聊起來，說起住處附近有水果行跟便利商店，且開心向員警表示他已搬到公安路，目前獨居，歡迎員警可常前往關懷。

由於吳姓老伯身體狀況不佳，為確保其安全，員警以步行方式陪他返回住所，並由巡邏車在後警示，吳姓老伯對於員警關心及超乎常人記性倍感訝異及感動，頻頻點頭感謝。

警方對於吳姓老伯讚許謙虛表示，勤區的經營，能有效掌握人口狀況，自己也只是盡了本分而已，在民眾需要警方協助之時，便能盡一己之力。

大甲警分局長李建興籲請，民眾家中若有年邁長輩或容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可攜帶小型定位器型手機或載具、穿戴防走失手鍊或在隨身衣物繡上聯繫方式，協助尋獲者能夠快速聯繫家屬，讓親愛的家人平安返家，避免發生意外。民眾在社區中發現獨居長輩需要協助，亦可通報臺中市政府社會局或各區公所，讓獨局長輩獲得關懷服務。

(中時 )