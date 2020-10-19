衛福部長陳時中宣布公費流感疫苗暫緩令，引發民怨四起，外界好奇台北市長柯文哲若以醫生立場來看，怎麼會有疫苗短缺情況。柯19日表示，今年總採購買數比去年多55萬劑，因為以前是分批施打，今年是同時開打，北市善後還是按照順序，高危險群先打，剩下的年輕力壯族群最後打。

柯文哲今出席智慧校園成果發表，面對疫苗之亂，他表示後來查過，今年總購買數比去年多55萬劑，不過以前是分批施打，今年是同時開打，以前是65歲以上或學校先施打，50到64歲是最後一批施打，今年同時施打，較健康、有活力的民眾就趕快先出來打，反而是長者動作慢沒得打，既然已中央已暫緩，分段打問題就少一點。

他說，這就是沒有預先想到問題，北市府早上討論怎麼緊急善後，現在就是學校準備18萬支，65歲以上長者先打，還是按照順序，高危險群先打，剩下的年輕力壯族群最後打。至於是否保證每個人都打得到？柯文哲說，自費要1000到1400元，都不見得有貨，現在要再訂也來不及。

(中時 )