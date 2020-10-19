民進黨8月開放萊豬進口引起爭議，國民黨9月發動「反萊豬顧食安公投」連署並將連署書送至中選會，但中選會要求必須舉行聽證會。藍委陳玉珍今日於立院內政委員會質詢表示，過去反美牛、反日本核食公投也沒有如此作法，讓人質疑執政黨是否要以「技術性」手法處理掉本次公投。

陳玉珍指出，日前中選會說「反萊豬公投」要辦理聽證會，理由是要確認此提案是否屬於重大政策之創制或複決等適用事項，同時提案主文與理由用語是否符合相關規定等，以協助相關爭點釐清。

陳玉珍說，2009年時消基會曾推反美牛公投，如今的立法院副院長蔡其昌，在當時擔任民進黨發言人時，還出面呼籲馬政府不要干擾與杯葛人民表達意見的行動，否則台灣人會用選票及行動唾棄國民黨。民進黨立委管碧玲當時還說，若公審會敢駁回公投案，民進黨絕對沒完沒了。

陳玉珍表示，當年消基會提出的反美牛公投案，最後過關，中選會如今是否還要擋萊豬公投？中選會主委李進勇回應，並沒有要擋，只是要依法審核。陳玉珍說，法規上聽證會是「得」辦理，所以是可辦可不辦，李進勇指出，有法定要件，若符合就要辦聽證會。

陳玉珍指出，台灣不是第一次要辦食安公投，2009年辦過反美牛公投、2018年反日本核食公投等等。不論是公投審議委員會或是中選會在審查後，最終都認定該公投合乎規定。這次中選會針對反萊豬公投要辦聽證會，是要聽證什麼？

李進勇表示，這是農委會在8月時已宣布開放的行政命令，因此反萊豬公投屬於重大政策複決案，而行政部門目前也已將萊豬開放的行政命令送到立院準備審查，未來可能被修正或廢止，因此萊豬是否進口還未定案。所以到時候公投提案內容是否仍還相符，是一個爭點，需予以釐清。

陳玉珍質疑，所以連蔡總統都宣布的政策也不一定確定，所以也不一定算重大政策？中選會如此認定？李進勇回應這跟中選會無關，不要把你的解釋拉別人來背書。

陳玉珍質問，過去的反美牛跟反日本核食的公投主文，以及這次的反萊豬，與重大政策創制、複決等適用事項有何關係？李進勇說，過去的案子不能比附原引，且《公投法》第9條第34項在2019年修正通過，要求公投案文字用詞也要納入規範，因此據此審查。

陳玉珍質問，所以中選會現在要確認看不看得懂公投文字？所以中選會程度和一般人不太一樣？李進勇說程度沒什麼差異，但立場有所不同，中選會是獨立中立，外界要對中選會有信心。

(中時 )