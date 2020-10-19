Adobe近日發布的一項調查顯示，13至23歲青少年在學習或工作時高度認同創造力的好處，當中78％受訪者認為每天進行與創意有關的活動會為他們的工作或學業帶來好處，較其他年齡層更為普遍。

此項全球調查是由Adobe與市場調查公司Harris Poll共同進行，旨在找出能激發包括美國、英國、德國、澳洲和日本在內五個國家的13至23歲青少年創造力的主要活動和條件，並將他們的情況與其他較年長的世代作出比較。

根據他們對於創意的「上癮」程度，Adobe稱這群人為「創世代」（Generation Create）。這些人在日常生活中比其他世代都更懂得運用創意，促使Adobe為他們開發專用資源以完成創意工作。

Adobe更因此成立了創世代資源中心（Gen Create），協助創世代尋找令人振奮的機會，提升他們的技能，與其他年輕創意人士、藝術家和音樂家交流，並激發他們的創作潛能。通過提供獎學金、極優惠的創意工具以及Adobe平台，Adobe正擴大這世代的聲音。

創世代與其他世代一致的地方五個國家中有57％的受訪者以聽音樂作為提升創造力的主要活動，與24歲或以上人士相比，創世代的創造力更受音樂的影響（56％：67％），流行音樂被認為是提升創造力的主要音樂（創世代：45％，24歲或以上人士：33％），其次為烹飪。與24歲或以上人士相比，創世代更認為烹飪有助提升他們的創造力（56％：62％）。

整體而言，受訪者認為人們平均在35歲達致創造力的高峰，創世代則認為達致頂峰的年齡平均為23歲。五個國家56％ 的創世代受訪者認為自己具有創造力，卻只有44%的24歲或以上的受訪者這樣認為。美國66％的創世代認為自己最具創造力，其次為澳洲創世代（64％）、英國創世代（62％）、德國創世代（58％） 和日本創世代（22％）。

在家工作47％的創世代認為瀏覽社交媒體可激發他們的創造力，但只有30％的24歲或以上受訪者如此認為。與24歲或以上人士相比，創世代的創造力更容易受到睡眠（29％：38％）、時段（26％：32％）和運動（19％：26％）的強烈影響，創世代更有可能每天進行與創意有關的活動（57％：63％），並更有可能認為每天進行創意活動對他們的工作或學業有所幫助（63％：78％），更有可能認為工作或學習時每小時至少休息一次能提升創造力（53％：62％）。

創世代受他人啟發並幫助他人大部分創世代受訪者（56％）認為社交活動對他們最為重要，而 24 歲或以上人士則有47％表示贊同。與24歲或以上人士相比，創世代更有可能認為慈善工作使他們更具創造力（39％：50％）。

(工商 )