人民幣中間價大漲 在岸價早盤由升轉貶 11:332020/10/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價19日報6.7010元，較上個交易日（16日）報價大漲322個基點，漲幅0.48％，創下2019年4月18日以來的一年半新高。 中間價大漲帶動在岸價早盤同步上揚，在岸價一度升至6.68元附近，漲逾百個基點。不過大陸官方19日上午10點公布第三季多項宏觀經濟數據後，在岸價由升轉跌。截至上午11點3分，在岸價報6.7018元，較上日收盤價6.6982元下跌36個基點，單日跌幅0.48％。離岸價報6.6962元，下跌23個基點，跌幅0.03％。 (工商 ) #上揚 #宏觀 #在岸價 #基點 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－ECFA重要性遞減 台灣出口未來關鍵 在保持科技優勢和出口多元化 04:102020/10/19 專題周報 布局龍頭企業 建立優質資產 04:102020/10/19 投資理財 陸9月工業、消費數據改善 勝預期 11:502020/10/19 財經 工商社論》內循環經濟下較佳的人民幣匯率政策 04:102020/10/19 財經要聞 新案熱銷 總太、順天購地囤糧 04:102020/10/19 證券．權證 499餘威不再 綁機意願大增 04:102020/10/19 財經焦點 《半導體》聯電29日接棒法說 外資看好Q4仍「績」情 10:502020/10/19 財經 台股恐回測季線 12,600點有撐 04:102020/10/19 證券．權證 《商情》供應擔憂 小麥飆升至近六年最高價 09:592020/10/19 財經 《商情》供應緊張擔憂 大阪橡膠連二周上漲 09:592020/10/19 財經 財經熱門新聞 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 中芯遭斷頭！荷廠爆能賣EUV給大陸 竟暗藏魔鬼 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 OB嚴選逃稅逾2700萬 創辦人王蘭芳認了 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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