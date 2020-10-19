人民幣兌美元中間價19日報6.7010元，較上個交易日（16日）報價大漲322個基點，漲幅0.48％，創下2019年4月18日以來的一年半新高。

中間價大漲帶動在岸價早盤同步上揚，在岸價一度升至6.68元附近，漲逾百個基點。不過大陸官方19日上午10點公布第三季多項宏觀經濟數據後，在岸價由升轉跌。截至上午11點3分，在岸價報6.7018元，較上日收盤價6.6982元下跌36個基點，單日跌幅0.48％。離岸價報6.6962元，下跌23個基點，跌幅0.03％。

(工商 )