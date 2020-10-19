奧義智慧在2020年接連簽訂與日立系統SecureBrain、資通訊大廠Net One Systems的合作後，再度宣布即日起授權Mitsubishi Research Institute, Inc.（三菱綜合研究所，簡稱MRI）及旗下INES系統整合公司代理「CyCraft AIR」系列產品，協助日本大型企業部署AI驅動的資安防護網。

駭客威脅已全面開展，從快速猛烈的勒索病毒到APT層級的國安攻擊，入侵手法多變且隱匿，既有資安防護體系已招架不住。今年又因COVID-19疫情肆虐，全球的工作型態皆出現大幅度地改變，遠距辦公必須搭配VPN 或遠端桌面，使得駭客發現許多新的入侵管道，企業的資安監控成本也劇烈增加。無獨有偶地，今年日本已陸續發生5間國防工業大廠被APT入侵成功，其中不乏先入侵海外子公司，再感染回日本總部，奪取最高權限，最終得以竊取大量機敏資料，潛伏期甚至長達半年以上，一場沒有煙硝的戰爭正在天天上演。

奧義智慧的「CyCraft AIR」獲得美國權威機構MITRE ATT&CK的第三方公開評測，具有優異的駭侵行為偵測能力，其獨到的自動化AI引擎能大規模地管理全單位的資安勢態（Cyber Situation），及時地提供威脅通報、關聯分析、案情調查與整治建議。企業有多元的部署彈性，包括自建或雲端、常駐型或單次快速掃描。「CyCraft AIR」在日本也已有多次被用於緊急調查事件的實例，能有效協助大型企業客戶運用AI解決諸多資安運維難題，以 AI驅動更快速、更準確、更簡單、更全面的資安防護力，強化資安韌性。

(工商 )