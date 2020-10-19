處理器大廠美商超微（AMD）宣布Azure Data Explorer將為客戶提供搭載AMD EPYC處理器的微軟Azure虛擬機器，Azure Data Explorer為針對資料探索和即時分析而優化的平台即服務（PaaS）解決方案。

在AMD、Azure compute與Azure Data Explorer三方合作下，Azure Data Explorer採用基於AMD EPYC處理器的Azure Dav4、Eav4、Easv4和Lsv2虛擬機器提供服務。基於AMD EPYC處理器的Azure虛擬機器系列，使Azure Data Explorer使用者在執行各種資料分析工作負載時，能以相同成本獲得高達30％至50％的效能提升。憑藉其出色效能與效率，Azure Data Explorer客戶能夠提升來自各種應用程式、網站、物聯網裝置等龐大串流資料的即時分析效能。

AMD全球資深副總裁暨伺服器事業群總經理Dan McNamara表示，搭載AMD EPYC的虛擬機器提升了微軟Azure Data Explorer的效能與效率，為AMD處理器優異效能提供另一個強而有力的證明。AMD、Azure和Azure Data Explorer團隊戮力合作，為Azure Data Explorer提供顯著的效能提升，幫助客戶提升辨識資料模式、異常狀況與趨勢等能力，從而做出更好的商業決策。

微軟首席計畫經理Uri Barash表示，我們很高興為Azure Data Explorer使用者提供搭載AMD EPYC處理器的微軟Azure虛擬機器。作為在Azure與Office、Windows以及其他內部資源等微軟線上服務中最大的工作負載之一，Azure Data Explorer是目前其中一項要求最嚴苛的服務，而搭載AMD EPYC的虛擬機器正能因應此挑戰。其出色效能優勢結合最新版本的Azure Data Explorer各項軟體創新，使客戶針對龐大資料運行即時分析時，帶來更高效能與更多功能。

Azure Data Explorer客戶現在能使用基於AMD EPYC處理器的虛擬機器執行資料分析服務。

(工商 )