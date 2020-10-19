高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲打賭，建築園冶獎誰輸一個獎項，就要輸一碗肉燥飯，陳其邁開嗆「台南還好而已！」黃偉哲也出面回應，兩人隔空一搭一唱，就連屏東縣長潘孟安也加入戰局。對此，國民黨立委陳玉珍喊話，「請南高屏首長支持豬肉標示有無含『萊克多巴胺』」，好吃以外，也要吃得安全、健康。

陳其邁在臉書表示，跑完行程來吃鳳山在地人口耳相傳、中華市場內的「林天生肉燥飯」，並標記黃偉哲嗆聲「你看看，高雄的肉燥飯比較好吃，台南還好而已！」歡迎大家來PK，「我們高雄肉燥飯最強」。

黃偉哲則透過臉書回嗆，「邁邁你炫耀鳳山肉燥飯，我也是笑笑啦」「高雄好吃的肉燥飯，應該是台南人開的吧」。潘孟安也PO出大啖肉燥飯的照片表示，「屏東的肉燥飯才是一口入魂，看我幸福飽滿的雙頰」「屏東肉燥飯，多一度的口感，多一度的人情味」。

南部縣市首長PK肉燥飯誰的好吃，陳玉珍喊話3位愛民如子的縣巿長，可否呼籲一下同黨執政的中央官員，除了標示是不是「台灣豬」之外，民眾更希望也可以標示「有沒有含萊克多巴胺」，畢竟除了比拚美味，民眾更希望吃得健康。

(中時新聞網)