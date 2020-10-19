環狀線經營權爭議 侯友宜：自己負責才對得起市民 11:582020/10/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（19日）出席市政行程再度強調，自己的捷運既然蓋起來，就要自己負責任才對得起新北市民。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（19日）出席市政行程再度強調，自己的捷運既然蓋起來，就要自己負責任才對得起新北市民。（葉書宏攝） 針對捷運環狀線經營權爭議，新北市長侯友宜今（19日）出席市政行程再度強調，自己的捷運既然蓋起來，就要自己負責任才對得起新北市民。 侯友宜說，非常謝謝台北市長柯文哲指導、感謝台北捷運公司這段時間努力幫新北市經營，新北市環狀線在新北市境內，新北市自己出資興建，不能把責任推給別人，自己的捷運既然蓋起來，就要自己負責任才對得起新北市民。 (中時 ) #自己 #捷運 #新北市 #市民 #責任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺灣網路認證董事長 李榮琳掌舵 領臺網度風暴 04:102020/10/19 企業經營 核一貯存場爭議 侯籲台電修正 04:102020/10/19 地方新聞 凱基銀 推手機門號轉帳 04:102020/10/19 投資理財 齒輪箱醫師 煌明機器 提供客製化診斷維修 04:102020/10/19 產業特刊 到故宮拉巴哈 黃俊文看見自己 11:582020/10/19 生活 地下街霸王1／「柯P後援會榮譽主席」壟斷站前地下街 消防空間月租3萬起 07:392020/10/19 社會 轎車五股拒檢衝撞 警連開11槍飛車追逐到八里 08:042020/10/19 社會 無法認定病史遭拒打 民眾跳腳 04:102020/10/19 生活新聞 社論／蔡總統願承擔歷史罵名嗎 04:102020/10/19 時論廣場 《文創股》手遊＋資訊月銷售 宇峻Q4營收戰新高 10:502020/10/19 財經 政治熱門新聞 韓粉大勝利！中選會證實：黃捷等4議員罷免案第一階段連署達標 - 政治 「後悔罷韓」成爆紅關鍵字？ 他看見韓國瑜王者再起的聲浪 - 政治 中天聽證會竟討論「國家安全」 彭文正轟：極權國家 - 政治 陳揮文當場電翻王浩宇 網笑翻：年輕人真沉不住氣 - 政治 中天關台風暴 王世堅：有權位的幾個人狐假虎威 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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