新北市長侯友宜今（19日）出席市政行程再度強調，自己的捷運既然蓋起來，就要自己負責任才對得起新北市民。（葉書宏攝）

針對捷運環狀線經營權爭議，新北市長侯友宜今（19日）出席市政行程再度強調，自己的捷運既然蓋起來，就要自己負責任才對得起新北市民。

侯友宜說，非常謝謝台北市長柯文哲指導、感謝台北捷運公司這段時間努力幫新北市經營，新北市環狀線在新北市境內，新北市自己出資興建，不能把責任推給別人，自己的捷運既然蓋起來，就要自己負責任才對得起新北市民。

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