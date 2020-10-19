2001至2011年曾擔任谷歌(Google)執行長的施密特(Eric Schmidt)指出，美國在AI(人工智慧)領域面臨中國大陸日益增加的競爭壓力，應該盡速制訂國家戰略，聯合日本、英國等盟友，「不惜任何代價」打倒大陸。

施密特目前也是美國人工智能國家安全委員會主席，他認為美國有不惜代價在AI領域擊敗大陸的必要，但目前卻缺少這種原則與方法，所以應該加速以國家級戰略來因應。他指出大陸將AI應用在軍力建設與高科技威權主義，而非民生用途，美國有必要出手，但獨力恐難完成，所以得拉盟友，施密特說：「中國太大，聰明的人也太多。」

美國在AI領域仍然領先大陸，但是差距正不斷縮小，有些項目甚至已經被超越，例如去年在AI機器人、語音辨識等項目，大陸的論文數量已經多於美國，演算法與場景應用方面大陸AI全面商用的腳步也快過美國。

根據統計，大陸在AI越來越展現可能後來居上的潛能，自從業人員投入年資也看得出來，美國有超過71%的AI從業人員年資超過10年，但大陸平均年資短得多，這代表他們雖然經驗稍遜，卻可能更能接受與運用新技術。

施密特警告，美國若再坐視大陸在AI領域的急起直追，甚至無視於目前已經接近並駕齊驅的格局，後果會相當嚴重，美國必須盡早確立在AI領域全方位的規格制定話語權與領導權，因為未來在生活各個面向AI都將扮演重要角色。

(中時新聞網)