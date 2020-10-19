「租到死送房」真相終於揭曉！日前一名彰化72歲老翁發出狂語，租他的房子租到他過世，房子就送給租客；之後老翁自曝房子賣了700萬元、還娶了25歲嫩妻，卻遭人打臉房子只賣55萬元、嫩妻照片是盜用馬來西亞網紅。如今，老翁出面坦承，一切戲劇化過程都是為了「賣房」，房子真的賣了700萬元，嫩妻是台灣人「小老婆」，正宮同意讓他「解決需求」。

這名陳姓老翁在臉書社團「台中自住買賣討論區」PO文，稱自己已經72歲，活不了多少時間，在彰化北斗有棟3層樓的透天別墅空著沒人住，希望能以每個月9000元的租金將它租出，「阿伯今年72歲了，活在這個世界上也不會很久了，誰來租我的房子，阿伯死後就把這個房子送給誰。」

文章一出，「租到死送房」立刻成為熱議話題，不過陳翁17日又宣布，透天別墅已用700萬元賣掉，還娶到年僅25歲的嫩妻，說自己絕不會虧待她，一定會「給房給車給鈔票」，更喜孜孜分享嫩妻的照片。

不過消息傳出後，有自稱買家的人出面打臉，說只用55萬元就買到房子；另嫩妻照片也被抓包，根本是盜用馬來西亞網紅照。

不過據《ETtoday新聞雲》報導，陳翁今（19）日再度發聲，表示房子真的是700萬元賣掉，去查實價登錄就知道；至於嫩妻，其實是台灣人，因自己老當益壯「有需求」，經正宮、小孩同意娶小老婆，因為大家一直要求看嫩妻照，才會拿馬來西亞網紅照來「示意」，沒想到被誤解。

陳翁更坦白表示一切都是演戲，真正目的就是賣房。「外行的看熱鬧，內行的看門道，真正內行的人一看就知道是阿伯配合記者演戲，炒作新聞，成功地帶起人潮，瞬間就把房屋賣掉了，這才是重點，至於說價錢的高低還是阿伯要娶小老婆，那都是編劇導演，阿伯是最佳男主角，錢放在口袋才是真的」。

(中時新聞網)