自1952年以來，專釀品質優良高粱酒的金門酒廠，2016年帶著得意之作「金酒典藏珍品」，參加了被譽為酒界最具權威的「舊金山世界烈酒競賽」，獲得評審一致好評，最後榮獲最高品質的雙金獎牌Double Gold Medal風光回國！當時，為回饋支持金門高粱酒的消費族群，特別選用與獲得雙金牌獎的「金酒典藏珍品」同質酒基，灌製了乙批「12L典藏珍品雙金紀念酒」，好消息是，該批「12L典藏珍品雙金紀念酒」已在今年9月27日窖藏期滿3年，讓耐心等待的民眾們，終於可以如願品嚐此款經典之作了！

12公升典藏珍品雙金紀念酒(福)。(圖/ 金門酒廠提供)

釀好酒太費工！善用坑道環境外 酒基、工法缺一不可

能否能夠釀造出頂級佳釀，除了酒基品質外，坑道儲酒環境也很重要。但釀酒可不是你我想像的這麼簡單，若要提升、酒質、促進醇化，又要確保酒體香醇，利用坑道儲酒窖是個作業艱鉅、非常不容易的任務，但金門酒廠做到了！

金門因海島型氣候緣故特別潮濕，因此本身的環境就適合釀酒所需的微生物；金門是花岡岩地質，所以過濾出來的水質富含礦物質及微量元素，結合以上兩者優勢，金門酒廠再善用坑道終年的陰涼潮濕特性，使溫度維持在舒適的15~20度，濕度保持在85~90%，將其打造成最完美的釀酒環境。此外，酒基也攸關好酒品質的關鍵，使用的酒基是3年優質酒基罐裝，是金門酒廠0.75L-56度金酒典藏珍品，曾榮獲2016年美國舊金山世界烈酒大賽，雙金牌獎酒款罐裝使用的同等酒基。

「老」不一定不好，「老」可以承襲古時智慧，將經典永流傳。金門酒廠承襲純糧固態發酵釀酒古法，使窖藏於恆溫、恆濕坑道中的高粱酒，透過自然熟陳再與坑道中的微生物好菌產生化學變化，在全球罕見的花崗石坑道中持續呼吸，緩慢地排雜增香與陳化。而經過「陳化」再隨著時間演進，將酒中的甲醇、甲醛轉變，使其慢慢地逐漸醇化。透過得天獨厚的天然環境，再加上繁雜的程序，才能醞釀出享譽中外的金門高粱酒，這也是獲得最高榮譽的原因！

瓷罈設計超高貴 顏色、圖騰兼具意義

瓷罈設計採用高質感又大膽的紅色為主調，象徵鴻運高照。(圖/金門酒廠提供)

「典藏珍品雙金紀念酒」的瓷罈設計可是一點都不馬虎！這個上好瓷罈採用了高質感又大膽的紅色為主調，象徵鴻運高照；主視覺延續具金酒與中華象徵的雙龍圖騰，而「福」字則象徵鴻福齊天，底色特別選用象徵帝王色彩的金黃色，鮮明搶眼的色調讓人記憶深刻，而雙龍的動感設計，讓人有種飛龍在天的錯覺，瓷罈高貴氣質嶄露無遺、氣勢非凡，因此也被稱作「福酒」。

老酒價值越陳越香！金門高粱酒成投資標的

投資方式很多元，但最讓人津津樂道的標的之一非儲酒莫屬。明白釀酒工藝之後，就會明白釀造好酒多麼不易，除了酒基品質要好、酒窖環境是否符合適當溫度及濕度，時間也是重要關鍵。金門酒廠看準民眾對生活品味的追求、對具年份金門高粱酒豐富酒體口感的嚮往，金門高粱酒隨著時間陳化的價值增值幅度令人期待，未來民眾或許可以認購金酒，再存放至坑道裡增值，待最佳時機變現獲利。

而隨著看好儲酒增值的民眾越來越多，主要原因在於沒有壓力，因為儲存起來的酒，隨著存放的時間越久，高粱酒越陳年越有價值，無論是獨酌品酩，節慶贈禮體面、聚會分享更具誠意，就算賣不掉也無須擔心。而目前著手推行的「老酒牌價化」，要讓老酒的牌價更透明，如此一來投資更容易。對於花錢容易、賺錢難的世代，加入儲酒的民眾年紀有下降趨勢，非常適合想要投資但不喜歡承擔風險的朋友，想必儲酒也會是未來的投資趨勢。

堅持古法釀造的金門高粱酒，滴滴精醇，每口都是經典。(圖/金門酒廠提供)

陳年佳釀值得期待

「典藏珍品雙金紀念酒」已在今年9月27日期滿三年，。經坑道窖藏期滿三年的「典藏珍品雙金紀念酒」，領取時已是達6年的陳年佳作，口感細緻溫醇、陳香優雅且柔和。且特地附上窖藏證書，唯有賦予酒品經坑道淬煉的窖藏的認證，才能讓增值性更高。

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(中時新聞網)