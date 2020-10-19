共機一直在台灣海域騷擾，兩岸會不會開戰？有網友就好奇假如台海真開戰，台灣被大陸拿下，那麼之後全球局勢後如何？一派網友認為，美國會丟掉世界霸主地位，大陸可能會變世界第一大國，日本韓國將被大陸掐住咽喉；但有另一派網友認為，是不至於優勢喪失啦！只是比較麻煩而已。

網友phycheout在批踢踢以「如果台灣被中共拿下」為題發文表示，如台灣被打下，第一島鏈就破了，中美開始王見王，美國在西太平洋的優勢可能會喪失。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

該網友接著表示，日本韓國從此被中國掐住咽喉，與東南亞之間的經貿往來從此都要看中國的臉色，可能被迫轉向中國懷抱。既然東亞都臣服於中國，美國在東亞地區優勢可能喪失，中國可以慢慢處理南海問題，一舉收服菲律賓和越南，進而搞定整個東協。

不過該網友只是提出自身的見解，他更詢問其他網友，「如果台灣被打下來...那全球局勢是否會翻轉」？底下網友認為，「這樣中國就變世界第一大國」、「世界霸主地位也會丟，歐洲和俄羅斯會立刻取代」、「美國跟中國作戰獲勝的機率=0」、「權威機構歷經無數次兵推的結果就是這樣，懂嗎？綠毛仔？在台海跟中國作戰美軍沒有主場優勢，你說在南海作戰，美軍還有一搏的可能」。

還有網友認為，「是不至於優勢喪失啦！只是比較麻煩而已」、「基本上贊成，各位不要自己嚇自己了，台灣真的有重要到美軍必來」、「為啥美國要來淌這趟渾水? 跟中國開戰美國也要脫N層皮」。

雖然目前兩岸局勢看似一觸即發，但立法院長游錫堃直言，開戰可能性不高，但這並不表示北京對蔡政府束手無策。民進黨藉美國之手開始玩起切香腸遊戲，蔡政府2016年就任後，就開始一截一截切開兩岸關係，2019年後配合美國制中大戰略，切得更無所忌諱。大陸也明白民進黨把戲，藉頻繁的軍演和一再侵擾海峽中線等軍事動作來玩起切香腸遊戲，藉此反制民進黨。

(中時新聞網)