肥胖不僅不利健康，更可能造成不孕，台中一名33歲婦人結婚7年連續6年打排卵針努力「做人」都告失敗，去年1月開始164CM的她胖到91.5尋求中醫減肥並調整經期，沒想到不但在9個月內減掉10公斤的贅肉，更在今年1月傳出喜訊；中醫師提醒，肥胖會使女性月經週期異常並發生排卵功能障礙，中醫減重加調理身體的治療方式可協助不孕夫妻提高受孕機率。

這名順利懷孕生產的楊小姐，日前親送油飯到蓮樺中醫診所感謝為他調理的醫師林育誠，林育誠說，楊小姐結婚7年未能懷孕，當時她因胖到91.5公斤，稍微走幾步就會喘，而尋求中醫調理，她自述罹患多囊性卵巢綜合症，卵子品質不佳，西醫告知她很難自然受孕，並建議她施打排卵針，此後六年連續打排卵針努力「做人」都告失敗，直至107年9月，她長年都在忍受施打排卵針的痛苦，但6年來依舊無法做人成功。

經林育誠問診訝然發現患者不僅肥胖，月經也三個月沒來了，且還有水腫、腹脹….等問題，把脈發現其血液和水份代謝異常，痰濕血淤，透過溫熱中藥加強患者全身性的新陳代謝、並做局部埋線等減重治療，約三個月月經就正常了。

林育誠並要求楊小姐，按時服藥並遵照三餐飲食及作息正常，避免高熱量、高油脂及高糖，另外遵守澱粉食物僅在白天二餐食用…等醫囑，9個月內成功減重10公斤，瘦到 81公斤，原本她想繼續治療肥胖，此時發現已經成功自然懷孕，夫妻為此欣喜若狂。

林育誠指出，英國研究發現BMI愈大，懷孕率愈下降，肥胖會使女性月經週期異常並發生排卵功能障礙，中醫減重加調理身體的治療方式能夠幫助不孕夫妻提高受孕機率，在門診中因此成功受孕的案例屢見不鮮，而罹患多囊性卵巢綜合症的婦女在中藥調治下也能成功懷孕，所以有同樣困擾的婦女無需悲觀，勇敢接受並積極面對，只要找對醫師並對證治療，就有成功希望。

中醫師林育誠透過柴胡、當歸、白芍等中藥為患者加強代謝並調理月經，今年1月患者成功懷孕，因疫情而中斷回診，患者在中秋連假期間順產。（馮惠宜攝）

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