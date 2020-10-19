在蘋果（Apple）發表iPhone 12系列之後，今年旗艦級新機登場的消息，也已接近尾聲。讓不少鎖定2021年發表的新機，開始露出曙光。近期已有爆料達人分享，三星Galaxy S21系列的渲染圖，從外觀來看升級幅度恐不如消費者預期。
據了解，高通即將在12月份發表Snapdragon 875處理器，而三星（Samsung）、小米（Xiaomi）等手機廠，都期待搶下首發之名。Snapdragon 875預計採用三星EUV 5奈米製程，是高通旗下第一款採用5那米製程的處理器，預計在5G性能以及功耗上，會再有所提升。而三星Galaxy S21系列仍將維持雙處理器的策略，除了推出搭載Snapdragon 875的版本外，也將推出搭載Exynos 2100處理器的版本。
近日爆料達人 @Onleak 曝光了Galaxy S21以及Galaxy S21 Ultra的渲染圖。他指出，Galaxy S21 Ultra看起來與Galaxy S21很相似，但是細節上確有不少不同之處，包含螢幕略帶弧度讓手機看起來更高級；前螢幕則採開孔螢幕設計，塑料機背以及獨特環繞機身的攝影鏡頭組，比Galaxy S21大了一圈，預計是搭載四攝組合，預料能支援更高倍數的變焦性能。但是在Galaxy S21 Ultra的選染圖中，沒有看見先前預計納入S Pen的設計。
此外，關於Galaxy S21系列，根據驗證機構曝光的相關資訊，Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra的電池容量分別是4000mAh、4800mAh以及5000mAh，對比2019年的S20系列，僅S21+電池增加300mAh，其餘S21、S21 Ultra的電池容量都跟前一代相同。預計將標配25W充電器。
針對Galaxy S21系列，爆料也頗有準度的i冰宇宙，則是認為聰明的三星品牌手機愛好者，更應該選擇今年的S20系列，因為整體來說升級幅度並不大。
過往三星都在2月份左右發表Galaxy S系列新機。不過有消息傳出為了爭搶華為在高階手機市場的市佔，三星有意更早推出Galaxy S21系列，時間點可能落在2021年1月份。當前距離Galaxy S21系列有望發表的時間還有幾個月，關心的朋友可密切留意相關消息。
(科技)
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