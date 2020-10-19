在蘋果（Apple）發表iPhone 12系列之後，今年旗艦級新機登場的消息，也已接近尾聲。讓不少鎖定2021年發表的新機，開始露出曙光。近期已有爆料達人分享，三星Galaxy S21系列的渲染圖，從外觀來看升級幅度恐不如消費者預期。

據了解，高通即將在12月份發表Snapdragon 875處理器，而三星（Samsung）、小米（Xiaomi）等手機廠，都期待搶下首發之名。Snapdragon 875預計採用三星EUV 5奈米製程，是高通旗下第一款採用5那米製程的處理器，預計在5G性能以及功耗上，會再有所提升。而三星Galaxy S21系列仍將維持雙處理器的策略，除了推出搭載Snapdragon 875的版本外，也將推出搭載Exynos 2100處理器的版本。

近日爆料達人 @Onleak 曝光了Galaxy S21以及Galaxy S21 Ultra的渲染圖。他指出，Galaxy S21 Ultra看起來與Galaxy S21很相似，但是細節上確有不少不同之處，包含螢幕略帶弧度讓手機看起來更高級；前螢幕則採開孔螢幕設計，塑料機背以及獨特環繞機身的攝影鏡頭組，比Galaxy S21大了一圈，預計是搭載四攝組合，預料能支援更高倍數的變焦性能。但是在Galaxy S21 Ultra的選染圖中，沒有看見先前預計納入S Pen的設計。

此外，關於Galaxy S21系列，根據驗證機構曝光的相關資訊，Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra的電池容量分別是4000mAh、4800mAh以及5000mAh，對比2019年的S20系列，僅S21+電池增加300mAh，其餘S21、S21 Ultra的電池容量都跟前一代相同。預計將標配25W充電器。

針對Galaxy S21系列，爆料也頗有準度的i冰宇宙，則是認為聰明的三星品牌手機愛好者，更應該選擇今年的S20系列，因為整體來說升級幅度並不大。

If you are a smart Samsung fans, please buy the S20 series as soon as possible, don't wait for the S21 series. Except for the processor, the S21 is not as good as the S20 overall — Ice universe (@UniverseIce) October 17, 2020

過往三星都在2月份左右發表Galaxy S系列新機。不過有消息傳出為了爭搶華為在高階手機市場的市佔，三星有意更早推出Galaxy S21系列，時間點可能落在2021年1月份。當前距離Galaxy S21系列有望發表的時間還有幾個月，關心的朋友可密切留意相關消息。

(科技)