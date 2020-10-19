由中華民國對外貿易發展協會主辦、高雄市政府海洋局協辦的2020高雄國際食品展，將在22日開展，高雄海洋局邀集22家水產業者，設立「高雄海味專區」，聯合行銷高雄海味產業。

高雄海洋局19日表示，高雄國際食品展將從22日到25日，在高雄展覽館一連舉辦4天，高雄海洋局今年邀集永安區漁會、梓官區漁會、宏裕行、魚之達人、順億超低溫、得意中華、鮪軒、建榮、天時福、万嘉棠、凱亞、晉欣、飛洋、盛洋、安心漁、好廚家、利安鑫、安得利、互得惠、順億實業、魚社長、以及安永生技等高雄市22家在地漁民及水產業者，共同籌組「高雄海味專區」。

海洋局指出，除了共有66格攤位的「高雄海味專區」展覽區，該局也結合台灣水產公會籌組「台灣水產公會專區」，成為本屆高雄國際食品展的「大海生鮮區」，希望讓觀展業者及民眾，購買到CP值超高的精選優質水產品。

高雄海洋局表示，「高雄海味專區」展區，除了結合高科技全息投影，展中更邀請料理型男梁赫群親自示範料理，另規劃「海味滿萬抽」、「海味滿額贈」、以及「海味好禮秤」等好禮大放送，消費憑發票就有機會抽星級飯店住宿券、Apple IPad、Dyson吸塵器等好禮，另外還加碼抽50吋液晶電視，預計吸引萬人共襄盛舉。

(工商 )