全球自行車龍頭-巨大（9921）集團訂單滿手，9月合併營收年增7.26％，第三季合併營收年增15％，創單季歷史次高；前三季合併營收達525.36億元，年增10.24％，創歷史同期新高。

法人表示，巨大集團前三季營收表現亮眼，第四季營收持續看旺，惟股價自7月最高點的334元、一路跌跌不休；上周在三大法人持續賣超下，今日股價最低跌至257.5元，與今日股價暴衝逾6％的美利達（9914）股價已經接近；巨大3個月以來跌幅近25％，周KD已進入超跌區。

巨大集團表示，9月營收成長主要來自自有品牌，以捷安特中國內銷表現最佳，以原幣值計算，大幅成長逾三成；不過，捷安特美國及歐洲公司，受到歐、美市場庫存不足及匯率不利等因素影響，營收成長幅度已不如第二季強勁。

巨大集團強調，由於滿手訂單，為滿足全球自行車市場的旺盛需求，巨大台灣廠、歐洲廠及大陸廠，將持續全力趕工生產。

(工商 )