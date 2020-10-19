台股上周回檔修正，外資也由買轉賣，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超89.46億元，累計今年年初至10月16日止，外資總買進金額為9兆4,732.94億元，總賣出金額為10兆1,405.26億元，累計賣超為6,672.32億元。

外資總持有股票市值為17兆1,232.92億元新台幣，占全體上市股票市值的44.16％，較10月8日的17兆3,117.66億元新台幣，減少1,884.74億元。

在個股買賣超部分，上周買超第一的是彩晶(6116)，買超33,694張，南亞科(2408)買超18,996張居次，聯合再生(3576)買超14,120張排第三。

賣超前兩大都是金融股，分別為元大金(2885)賣超80,843張及中信金(2891)賣超70,933張；永大(1507)因外資轉讓持股，賣超41,021張。

(時報資訊)