本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼再開平盤；豐興上周因國際原料走勢偏弱，加上下游依舊保持觀望態度，開出平盤；本周業者表示，雖然國際原料上揚，卻因國內原料未漲，而限制漲勢，因此本周再開出平盤，為連續三周持平。

本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7300元，鋼筋平盤，每公噸15300元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至119.05美元；日本2H廢鋼每公噸漲至288美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸270美元。(商品行情網)

(時報資訊)