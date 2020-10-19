《商情》鋼筋、廢鋼、型鋼連三周平盤 11:412020/10/19 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼再開平盤；豐興上周因國際原料走勢偏弱，加上下游依舊保持觀望態度，開出平盤；本周業者表示，雖然國際原料上揚，卻因國內原料未漲，而限制漲勢，因此本周再開出平盤，為連續三周持平。 本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7300元，鋼筋平盤，每公噸15300元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至119.05美元；日本2H廢鋼每公噸漲至288美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸270美元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #上揚 #廢鋼 #型鋼 #鋼筋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應緊張擔憂 大阪橡膠連二周上漲 09:592020/10/19 財經 《商情》鎖定利潤 日本天然橡膠終止連5漲 09:592020/10/16 財經 《商情》國內鋼市復甦有望 流通行情走穩 15:392020/10/16 財經 《台北股市》盤中焦點股：興能高、國產、遠雄港、力鵬、力麗、尼克森 09:592020/10/16 財經 環保艦隊、海底撈 聯手清海廢 04:092020/10/15 地方新聞 苗栗潛海戰將 投入清除海廢 04:092020/10/16 地方新聞 拜金女笑開國產車「算什麼男人」 下秒卻遭百萬名車打臉 00:312020/10/16 生活 河靜鋼 逆勢調降12月盤價 04:092020/10/16 證券．權證 接單出貨旺 東鋼、豐興全年業績看俏 04:102020/10/19 證券．權證 買盤卡位 美選舉概念股走強 04:092020/10/15 證券．權證 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 中芯遭斷頭！荷廠爆能賣EUV給大陸 竟暗藏魔鬼 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 5G激戰＋政策加持 12檔外資買超卡位 - 財經要聞 - 工商時報 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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