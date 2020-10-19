英國央行行長貝利(Andrew Bailey)表示，英國經濟成長將有進一步令人失望的顯著風險，新冠病毒病例再次開始揚升，英國正面臨前所未有的風險。

英國在截至六月的第一財季經濟成長出現20%創紀錄的萎縮，央行行長貝利重申，預計第三財季的經濟成長將較2019年底大幅衰退10%。

貝利周日在一多國央行行長的線上研討會上指出，央行明確表示，10%是巨大的滑落。經濟不確定性來到前所未有的水準，目前新冠的再襲，經濟下行風險非常嚴重。

接近於此前對政策前景傳遞的訊息，貝利表示，最好的進路是採取激進的行動，而不是謹慎小心。

經濟學家預估央行將在11月5日的政策會議宣布進一步的購買公債。央行自疫情爆發以來已經購買了3100億英鎊(約4000億美元)的資產。

貝利補充，選擇正確的政策工具相當重要，量化寬鬆和負利率的有效性將取決於經濟狀態和金融系統的結構。「從其他地區的經驗觀察，我們對負利率的評估是，它可能在較大規模的金融市場上表現更好，也可能在初始的經濟翻轉上表現良好」。

英國央行在上周詢問了銀行關於負利率的可行性；並且也在八月進行一系列考量，是否要步上歐洲央行或日本央行的途徑。

(時報資訊)