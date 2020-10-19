110學年度高中英語聽力測驗第一次考試周六（24日）登場，共有10萬6947人報考，試場分配表今日公布。大考中心表示，考生可前往大考中心官網「最新訊息」查看，或「高中英聽測驗試務專區–應考資訊查詢系統」列印，以及電話語音（02-23643677）查詢。另因應新冠肺炎疫情，考試前一天援例不開放查看試場，考試當日除了特定人員，其餘皆不開放陪考。

本次英聽考試分上、下午場次，上午場是11：00至12：00，下午場是2：00至3：00，大考中心提醒，考試當日須攜帶本次考試專用的入場識別證、應試有效證件正本，並須戴口罩、量體溫，才可入場。上午場9：30起開始量體溫，下午場12：30起開始量體溫。應試有效證件正本則包括：國民身分證、有照片的健保卡、駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。

根據規定，考生入場後應全程戴口罩，且不可攜帶智慧型眼鏡類、智慧型手表類、智慧型手環類、耳機類等穿戴式裝置。另由於英聽對於「行動電話未完全關機」扣分特別中，大考中心再度提醒，行動電話須完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），放置於臨時置物區，不得攜帶入座。考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，將扣最少3題分，最嚴重零分計算。

至於若有考生在英聽一試期間須居家隔離、居家檢疫，統一規定參加12月12日英聽第二次考試，已報名者免再繳報名費。倘考生私自參加考試，除依相關規定處置，並將取消考試資格。

(旺報 )