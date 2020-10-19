蔡政府明年將開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，食品安全與食材來源備受關注。北市府為把關民眾健康，設置「食材登錄平台」，揭露食材資訊，市長柯文哲19日再宣布成立「醫院美食街專區」，將13家醫院的食品納管，共1593項食材，供民眾查詢。

「北市食材登錄平台」自2013年已建置，迄今開設11個專區，強制業者加入平台，登錄食材來源，而「醫院美食街專區」則公告13家醫院、14個院區，共計52個櫃位品牌、登錄498項產品、1593項食材及65份自主檢驗報告資訊。

柯文哲表示，過去國內發生逾期又腐敗的蛋，再經加工後，引爆食安事件，北市府透過此平台，能快速清查、淨空疑慮產品，並派員逐一釐清，同時配合食安條例，於24小時內通報、48小時下架，展現全國最高效率，以及毋枉毋縱精神，發揮事前預防、事後防堵作用。

衛生局長黃世傑說明，今年因新冠肺炎疫情，民眾到訪醫院的次數較往年下降，但近年來醫院美食街規模卻愈來愈大，如今已有系統性管理，病患住院的膳食由醫院廚房統一製作，並有專業營養師把關。

黃世傑說，醫院美食街由院方委託專責承包商，針對飲食櫃位供餐的衛生安全進行管理，加上業者於平台揭露食材資訊，讓陪病家屬或訪客在醫院美食街用餐，可透過手機查詢立即查詢食材來源，吃得健康又安心，同時也呼籲餐飲業嚴格做好食品衛生，以維護商譽。

(中時 )