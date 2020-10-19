大陸國家統計局19日公布9月多項宏觀經濟數據，儘管第三季GDP增速4.9％略遜於市場預期，但9月份工業、消費等主要經濟數據則繼續改善，並刷新年內高點，顯示大陸經濟仍在穩步復甦。

統計局數據顯示，9月社會消費品零售總額年增率3.3％，高於市場預期的1.6％，亦遠高上月的0.5％。9月規模以上工業增加值年增6.9％，高於市場預期的5.8％。不過1～9月城鎮固定資產投資年增0.8％，略遜於預期的0.9％，但高於1～8月的年衰退0.3％。

中新社報導，統計局發言人劉愛華表示，大陸多項經濟數據年內已首次由負轉正。她進一步分析，前三季經濟增長由負轉正，GDP年增長0.7％。第三季社會消費品零售總額增長0.9％，單季增速年內首次轉正。另外，前三季全國固定資產投資（不含農戶）年增0.8％，增速亦是年內首次由負轉正。前三季，貨物進出口總額年增0.7％，以及前三季全國居民人均可支配收入達人民幣23,781元，除價格因素實際增長0.6％，皆為年內首次轉正。

談及下階段經濟走勢，劉愛華表示，需求逐步回暖、產業循環逐步暢通、市場主體信心在進一步恢復，從各方面情況來看，有信心在第四季乃至全年延續增長態勢。

(工商 )