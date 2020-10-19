今年初爆發的新冠肺炎疫情，讓各行業飽受業績下滑的嚴重挑戰，全台各百貨紛紛利用週年慶大搶業績，彌補上半年的落差。高雄大遠百長期致力推廣公益活動、扶植在地產業，於週年慶期間拚業績不忘做公益，特別攜手高雄市美濃區公所、美濃區農會舉辦「濃來遠百 果然利HIGH」系列活動，齊推公益愛無限「食物箱大募集」，並宣傳美濃區在地文化及農特產品。

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，自2017年起，陸續與高雄市各大區公所，包含大寮、內門、永安等公所於年度最大檔期-遠百週年慶期間，共同扶植在地產業，推廣在地文化，已成為產官學最佳典範，獲得民眾的肯定。今年週年慶特別攜手高雄市美濃區公所、美濃區農會共同舉辦「濃來遠百 果然利HIGH」系列活動，強力宣傳美濃區在地文化及農特產品，首推公益愛無限「食物箱大募集」愛心升級2.0，為偏鄉家庭募集聖誕節膳糧食物箱，希望大家踴躍認購，讓安得烈食物銀行照顧的家庭都能吃到美濃道地好米及優質農特產品，美濃食物箱認購價每箱300元，凡民眾一次認購二箱並捐出即可獲贈紅布朗國際有限公司所贊助的愛心禮乙份-紅布朗果乾什錦麥片500g乙包（價值300元） ，歡迎民眾一起到高雄大遠百地下一樓異國食品館認購食物箱做公益，讓社會更美好！

高雄大遠百週年慶將於10月22日正式開打，推出化妝品、內睡衣當日單筆消費滿2,000元送200元，首12日單筆滿10,000元加送250元，還可再搭配13大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿6,000元送250元，實質回饋達15％；值得一提的是，今年特別大手筆規劃百貨服飾當日滿5,000元送500元，全館持13大銀行信用卡單筆分6期刷滿6,000元送250元，十一月二日前於女用品、女男童裝、家用品單筆刷滿8,000元再加送200元，大家電則是單筆滿10,000元送1,000元，數位3C（含APPLE）、MUJI無印良品刷9大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿10,000元也可獲贈500元十足抵用券，精打細算的果粉們千萬不能錯過獨家5％回饋，

另外，由於國際疫情仍嚴峻，國人期待的休閒旅遊話題持續發酵，因此今年更順勢規劃偽出國輕奢時尚-頂級飯店住宿券大抽獎，活動期間持HAPPY GO卡於全館單筆消費滿2,000元就有機會抽中「福容大飯店淡水漁人碼頭」豪華海景家庭客房、「美濃蝶舞澗休閒農場」豪華四人帳篷1泊3食等好禮，體驗猶如偽出國的浪漫之旅。另外，點點成金紅利回饋活動正式開跑，HAPPY GO卡友只要親持HAPPY GO卡及身份證件即可至九樓客服中心辦理，扣點數200點贈100元紅利券，扣500點可獲贈250元紅利券，點數越多換越多；聰明的卡友立刻將點數轉換為紅利券成為週年慶的購物金，點點不浪費。

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