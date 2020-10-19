甜美主播陳尹柔因不願與民視簽下競商條款，不僅被拔主播職，離職後更遭求償21萬5000元違約金。台北地院一審原本判陳女免賠，經上訴，北院二審逆轉判陳要賠6萬5000元，陳女得知結果後，說出乎她的意料之外，將待看到法官判決理由後再表示意見。

台大新聞研究所畢業的陳尹柔，2016年5月到民視擔任記者，2個月後升任主播，但她不願簽競商條款，被免除主播職。陳女同年8月辭職，民視另依違反《最低服務年限契約》求償5倍薪資違約金共21萬5000元。

一審法官認為，民視未舉證培訓陳女的課程、費用，也未提供合理補償，不符《勞基法》最低服務年限的約定要件，雙方簽訂的《最低服務年限契約》應屬無效，判陳女免賠。

二審曾傳喚協助培訓的李姓女副理及簡姓導播。李女證稱，培訓新主播平均3、4週，會利用記者晚上7點半截稿後進行，通常不超過1小時；簡男說，陳女還沒培訓前不能上主播台，必須由他們調整眼神、儀態，且陳女做台語主播，要另請台語老師指導轉換國、台語。

陳女則說，她在大學就受過訓練，才能2個月內當上熱門時段主播，實際上只受過4、5次訓，受訓時間都在晚上下班後，甚至有2次在休假日，據她所知，與她同期的另名主播沒有簽約，種種規定都讓她覺得不合理。

(中時 )