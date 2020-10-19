一度在系列賽陷入1比3淘汰邊緣的道奇隊，今天在國聯冠軍戰最終戰，靠著貝林傑（Cody Bellinger）在7局下的致勝陽春全壘打，以4比3逆轉擊敗勇士隊，繼2018年後再闖世界大賽。

系列賽取得3比1「聽牌」優勢的勇士隊，卻在「關門」戰遭到道奇隊頑強抵抗，第6戰靠著席格(Corey Seager)、騰納(Justin Turner)接連開轟，將系列賽扳平。

今天的「搶七」殊死戰，勇士在前2局各攻下1分，其中包含2局上史旺森（Dansby Swanson）的陽春炮，取得領先。

不過道奇在3局下展開反攻，靠著前一役轟出致勝3分炮的主戰捕手史密斯（Will Smith）敲出適時安打，送回壘上2名跑者追平。儘管下一局又讓勇士得到1分，但赫南德茲（Enrique Hernandez）在6局下代打開轟，助隊追成3比3平手。

7局下道奇前2棒打者都吞下三振，但貝林傑掌握著一記94英里的伸卡球一棒揮出右外野陽春炮，一棒打回致勝分，也助道奇4年來3度搶下世界大賽門票。

道奇上一次摘下世界大賽冠軍已是1988年，2017、18年的世界大賽分別敗給太空人、紅襪，台灣時間21日將與光芒爭冠，尋求暌違32年的世界大賽金盃。

(中時 )