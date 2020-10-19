【天蠍座】

天蠍各種進攻但就是不說愛。（圖片來源：XtvN）

天蠍的愛濃烈，卻也因此得失心重，他們通常是行動派，愛甜言蜜語的天蠍通常是玩咖類型，已經閱人無數，否則充滿責任感的他們，絕對不會光說不做，在曖昧期，天蠍也會用各種招數接近你，使盡全力試探，但就是不說愛，一定要等到時機成熟，才會小小踏出一步。

【金牛座】

老實木訥的金牛其實不是不會告白的，有些金牛還是會直球對決，但大部份時候他們十分被動，金牛不管再愛，都會撐著等對方來突破關係，不願意表達自己的情感，讓別人怎麼猜都猜不透，也因此常不小心錯過好對象，不過他們一但找到了真愛，就會非常珍惜。

【摩羯座】

摩羯悶騷又務實，可以說是單戀專業戶，他們太過理性，少了一股衝動和勇氣，讓兩人關係能更上一層樓，加上保護色太強，總是習慣性被動，因此常不敢開口，只能用行動來表達愛意，偷偷暗自糾結，忍到對方都離開才發現大事不妙，往往後悔已經來不及了。

(中時新聞網)