有些旋律哼得出來卻不知道歌名，總是心癢難耐，而Google今回正式開放「Hum to Search」哼歌功能，不需透過歌手、歌詞、專輯名稱等關鍵字，僅需要以旋律哼唱的方式，Google AI 即可比對出相符結果。

目前 Google AI 內建有 20 種語言，不論是用哼的或者吹口哨等發出旋律的方式，透過 iOS 及 Android 上的 Google app 語音搜尋或 Google Assistant 即可使用，唯一較需要注意的是若走音太過嚴重，則可能增加辨識的難度。

透過哼、口哨等發出旋律即可（圖 / Google）

(中時新聞網)