臺中市一名88歲彭姓老翁獨居在東區某大樓內，日前社工人員前往訪視時，因在門外敲門許久都無人回應，擔心老翁可能發生意外，便報警尋求協助，警方獲報後會同社工持備份鑰匙開門入內，赫然發現彭姓老翁倒臥在客廳，而且身體狀況非常虛弱，無法自行起身，員警見狀趕緊聯繫救護人員將彭姓老翁送往醫院急救，所幸送醫後並無大礙。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所警員日前下午執行巡邏勤務時，接獲榮民服務處的林姓社工報案，稱有88歲的彭姓老翁獨居在東區十甲路的大樓內，這幾天感覺老翁身體狀況不佳，而於當日前往老翁住家訪視時，在門外敲門多時都無人回應，又聽社區住戶說老翁每天都會下樓拿報紙，但當天卻都沒看到老翁的身影，擔心老翁可能發生意外，便趕緊報警求助。

獨居的88歲彭姓老翁獨居疑身體不適，社工訪視無人回應，擔心老翁可能發生意外，便報警尋求協助，警方獲報後會同社工持備份鑰匙開門入內，赫然發現彭姓老翁倒臥在客廳，趕緊聯繫救護人員將彭姓老翁送往醫院急救。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

警方到達彭男住處後，會同社工一同持備用鑰匙開門入內，發現彭姓老翁倒臥在客廳，而且身體虛弱無法自己起身，向其問話也無力回應，員警急忙聯繫救護人員前來，將彭姓老翁送往醫院急救，所幸送醫後並無大礙。

據瞭解彭姓老翁在臺灣沒有其他親人，所以平時只有一人獨居在家，這次還好有社工前來訪視，發現異狀立即報警，才能及時挽救老翁的生命，彭姓老翁也笑著感謝警方，幸虧有社工與警方的幫忙，才沒有讓意外發生。

警方提醒，家中若有獨居的長輩，外地家人記得保持聯繫，或是請鄰居協助照看，也可以向社會局申請「緊急救援守護連線服務」，發生狀況時才能即時向外求援，避免憾事發生。

(中時 )