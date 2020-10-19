台中市議員黃守達今天於財經業務質詢時說，目前台中「動物展演空間」的亂象，中央訂有《動物展演管理辦法》來規範許多以動物，目前台中領有該許可證的空間僅有兩家，許多具有動物展演事實的店家卻無法被納入管理，導致動物的生存空間與飼養狀況只要不到極端惡劣狀況，就幾乎無法可管。

農業局長蔡精強說，公共場所辦理社會教育及觀光可以提出申請。動保處長表示，業者如果無法負擔會結束營業並轉到其他單位去收養。

黃守達指出，根據台灣動物平權促進會的調查報告，台中市其實有許多具有動物展演事實的店家，由於缺乏規範與輔導，許多店家飼養的動物處境惡劣。例如飼養浣熊但空間狹促，導致浣熊因為刻板行為而自傷；又例如飼養兔子卻長時間開放遊客近距離接觸，導致生性膽小的兔子遭受驚嚇甚至死亡。

黃守達說，目前台中市僅有國立自然科學博物館及神馬郡休閒農場2處許可在案的動物展演場所。而《動保法》則規定動物展演資格申請人以具有社會教育機構、休閒農場、觀光旅遊業或其他經主管機關指定之資格者為限。這個「主管機關」其實包含中央與縣市政府，也就是說，台中市動保處可以來認定動物展演場所並予以申請資格，建立自己的管理標準。

黃守達表示，全台灣第一張以《動物展演管理辦法》開出的罰單就在台中市的京葉馬場，但台中市動保處認定是否違反此辦法的標準卻是有無「售票」行為，但根據《動物保護法》第3條第十三款，展演的定義為在公共場所或公眾得出入場所以動物供展示、表演或與人互動。也就是說，包含在餐廳、咖啡廳、農場等營利場所飼養動物以招攬顧客的行為，都應納入動物展演的管理。

黃守達說，目前要將這些營利場所都納入管理在實務上確實有困難，但既然主關機關擁有權限來認定動物展演的資格，動保處就應積極將這一類場所進行類型化的區分，包含規模、類型、營利方式等，有明確以動物營利事實者加強稽查甚至予以開罰；若於店名、網頁等商家對外管道以動物為招客誘因者，則可加強政策宣導，並提升其對於動物福利的意識，積極輔導改善動物飼養環境。

黃守達說，退場機制也是不容忽視的問題，這些營利單位關閉後，動物將何去何從？如果沒有明確的機制，難保業者退場後就不負責任直接將這些動物棄養，讓其自生自滅。黃守達要求，動保處應建立一套辦法，以修訂《台中市動物保護自治條例》為目標，來改善這些展演空間動物的處境。

(中時 )