疫情間，巴哈作品成為音樂家撫慰人心的必備曲目。享譽國際的台灣小提琴家黃俊文，日前和樂迷分享一段他在台北故宮錄製的演奏影片，曲目正是巴哈的第三號無伴奏小提琴奏鳴曲。

黃俊文表示，「巴哈的音樂，就像是一面鏡子，能沉澱心靈，而音樂家站到這面鏡子前，要很坦白地面對自己，接受自己不完美的地方。」

身處紐約，自今年3月疫情爆發以來，黃俊文原定的音樂演奏行程停擺，除了線上音樂會、私人音樂會之外，有大半年的空檔休息，他觀察，這波疫情讓世界慢下來，讓許多音樂家，都有更多獨處機會，「往年音樂家，常常需要準備一場接一場的千人音樂會，少有時間獨處和沉澱自我，這時候拉巴哈的無伴奏，很有啟發性。」

黃俊文表示，影片在去年底錄製完成，他從小到大，其實鮮少公開為觀眾演奏完整的巴哈作品，拉巴哈對他而言，是一件非常私人的事情，而巴哈音樂更是每位音樂家的自我功課，「我演奏巴哈，是和自己的對話，巴哈的音樂，對我而言，像是一面鏡子，在不同年紀拉巴哈，都能看見不一樣的自己。」

至於什麼時候為觀眾演奏完整巴哈作品，黃俊文表示，他還需要再多一點時間醞釀和準備。

黃俊文來自台南，現年30歲，畢業於茱莉亞音樂院碩士，曾拿下瑞士汐昂國際小提琴大賽首獎，以及獲得美國費雪獎、林肯表演藝術中心新銳藝術家獎。並曾為小提琴家宓多里、安－蘇菲．慕特代打演出，現為國家交響樂團年度駐團音樂家。

疫情間，巴哈作品成為音樂家撫慰人心的必備曲目。享譽國際的台灣小提琴家黃俊文，日前和樂迷分享一段他在台北故宮錄製的演奏影片，曲目正是巴哈的第三號無伴奏小提琴奏鳴曲。（摘自臉書）

(中時 )