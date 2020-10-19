行政院長蘇貞昌今天（19日）率部會官員赴宜蘭，視察宜蘭到羅東鐵路高架化辦理情形，蘇貞昌表示，鐵路高架的案子已經很清楚，相信宜蘭鄉親沒有人反對。蘇貞昌不只表態支持宜蘭鐵路高架，由於宜蘭縣政府須負擔54億元，蘇貞昌也請交通部能精算後減少宜蘭縣的負擔。

鐵道局局長胡湘麟在簡報中指出，宜蘭鐵路高架長度16.1公里，包括已經完成高架的3.7公里，總經費252億元，交通部去年11月審查後結論是「原則可行」，高架案在行政院審議中，可行性研究獲政院核定後，就可續辦綜合規畫及環評等相關作業。

政務委員吳澤成說，2007年宜蘭縣就開始規畫高架案，「建議院長，既然原則可行，也原則給予同意。」宜蘭縣長林姿妙說，宜蘭鐵路高架縣府要負擔54億元，但縣府財政相當困難，希望中央可以支援。

蘇貞昌表示，鐵路高架案已經很清楚，相信宜蘭鄉親沒有反對，但宜蘭財政實在困難，請交通部幫忙在計算公式上，看能否減少宜蘭縣的負擔，希望國家建設可以早一天做好。

至於高鐵延伸宜蘭案，由於所須經費達1700餘億元，蘇貞昌坦言「這經費實在嚇死人。」但如果經過評估後，認為高鐵優於鐵路直鐵、效益更好、對未來國家整體發展好，「我也非常樂觀其成。」

行政院支持宜蘭鐵路高架，宜蘭縣鐵路高架全長16.1公里，圖為已完成的3.7公里路段。（李忠一攝）

(中時 )