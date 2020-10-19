高雄大同社宅多元托育及、社區照顧關懷據點，19日開幕，提供「幼兒臨托」及「社區照顧關懷」服務，高雄市長陳其邁宣示，未來高市府規劃興建社會住宅，都會導入多元社福設施，提供更優質的社會福利服務來造福市民。

位於高雄前金區大同二路及自強二路口的大同社宅，前身為警察宿舍，經過高雄都發局整建後，變身社會住宅，提供青年家庭30戶、長青16戶及警消2戶租住。

高雄市長陳其邁19日前往高雄大同社會住宅，主持一樓多元托育及社區照顧關懷據點的揭幕，他說，高市府未來規劃興建社會住宅時，都將在社宅導入多元社福設施，提供更優質的社會福利服務來造福市民。

高雄都發局楊欽富表示，大同社宅2至5樓為住宅單元，共有48戶，租戶已於9月陸續進住，1樓臨街面6間店舖也完成招租，正整修中，1樓後方與社會局合作，設置「社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站」，提供年長者供餐、健康促進活動，以及「定點多元托育服務空間」，讓青年家庭可充分打拼事業，無須擔憂家中小孩照顧問題，也可服務區里居民。

他說，施工中的苓雅區凱旋青樹社會住宅、以及設計中的三民區新都段社會住宅，也都有規劃設置托育中心，可提供更多的托育量能，讓高雄青年家庭可以放心托育，安心打拼。

高雄住宅發展處長翁浩建指出，目前中央與地方政府正推動第二階段社會住宅計畫，高雄市社宅在2021年至2024年的目標為6,000戶，將委託國家住宅及都市更新中心代為興建，此外，高市府也加碼提出3處社宅基地，增加2,800戶，未來將提供8,800戶社宅，照護弱勢及青年居住需求。

(工商 )