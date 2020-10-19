陸資電視大廠競相推出Mini LED背光電視，繼小米、TCL之後，康佳也擬推出75吋8K Mini LED背光電視，據官方統計，同樣消耗2萬多顆Mini LED，終端應用擴大導入Mini LED， 有利於提升滲透率。

根據TrendForce的預估，2021年Mini LED背光電視市場規模上看440萬台，市占率最高的預估為三星電子，單一家廠商出貨量約200萬台，佔全球出貨量近二分之一強。

據TrendForce調查，陸資大廠康佳也規畫推出75吋8K的Mini LED電視，背光採用2萬多顆Mini LED，實現5184個背光分區。螢幕顯示採用的是IPS RGB三色的硬式顯示器，達到8K解析度（7680x4320）；影像處理則可支援120Hz或60Hz刷新率。

除了Mini LED背光技術和8K以外，這款電視還搭載3D鏡頭，具備AI升降功能，不用時可收起來。

(工商 )